crédito: No Ataque Internacional

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações por La Liga (Griezmann, do Atlético de Madrid, e Vinicius Jr, do Real Madrid)

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam neste domingo (29/9), às 16h (de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano, pela oitava rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol. Veja, a seguir, onde assistir à partida e possíveis escalações.

Na última rodada, o Atlético de Madrid venceu o Celta de Vigo, fora de casa, por 1 a 0. Já o Real Madrid vem de vitória diante do Alavés, no Santiago Bernabéu, por 3 a 2.

Será o primeiro Dérbi de Madrid desta temporada. No retrospecto geral, os Merengues levam ampla vantagem sobre o rival, com 117 vitórias em 236 partidas, contra apenas 59 do Atleti.

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir

A partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid, por La Liga, será transmitida no streaming pelo Disney+.

Atlético de Madrid x Real Madrid: prováveis escalações

Atlético de Madrid : Oblak; Le Normand, Giménez e Reinildo; Marcos Llorente, De Paul, Gallagher e Samuel Lino; Riquelme, Julián Álvarez e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.



: Oblak; Le Normand, Giménez e Reinildo; Marcos Llorente, De Paul, Gallagher e Samuel Lino; Riquelme, Julián Álvarez e Griezmann. Diego Simeone. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Tchouameni, Rudiger e Mendy; Modric, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Endrick e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

A notícia Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações por La Liga foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.