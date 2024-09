Newcastle x Manchester City: onde assistir, horário e escalações pela Premier League (Tonali, do Newcastle, e Braithwaite, do Manchester City)

Newcastle e Manchester City se enfrentam neste sábado (28/9), às 8h30 (de Brasília), no St James Park, pela sexta rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. Veja, a seguir, onde assistir à partida e possíveis escalações.

Na última rodada, o Newcastle perdeu para o Fulham, por 3 a 1. O clube do brasileiro Bruno Guimarães está na sexta colocação da Premier League, com dez pontos. Já o Manchester City vem de empate com o Arsenal, por a 2 a 2, e lidera o campeonato, com 13 pontos.

Newcastle x Manchester City: onde assistir

A partida entre Newcastle e Manchester City, pela Premier League, será transmitida na televisão fechada pela ESPN e no streaming pelo Disney+.

Newcastle x Manchester City: prováveis escalações

Newcastle : Pope; Livramento, Schar, Burn e Hall; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Gordon, Isak e Barnes. Técnico: Eddie Howe.



: Pope; Livramento, Schar, Burn e Hall; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Gordon, Isak e Barnes. Eddie Howe. Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Gvardiol; Lewis, Kovacic; Savinho, Bernardo, Gundogan, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

