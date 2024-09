Sul-Americana: Cruzeiro voltará a jogar semifinal continental após 15 anos (Cruzeiro eliminou o Liberta nas quartas de final da Sul-Americana)

O Cruzeiro está entre os quatro melhores time da Copa Sul-Americana. Depois de 15 anos, a Raposa voltou a se classificar para uma semifinal continental. O passaporte para a penúltima etapa do torneio veio com vitória por x a x sobre o Libertad, do Paraguai, nesta quinta-feira (26/9), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Mesmo com uma troca de treinadores entre os dois jogos, o Cruzeiro venceu os paraguaios nas duas partidas das quartas de final da Sul-Americana. Na ida, a Raposa ganhou do Libertad por 2 a 0 no Defensores del Chaco, em Assunção.

Após o primeiro jogo, o Cruzeiro empatou por 0 a 0 com o Cuiabá, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse tropeço selou a queda do técnico Fernando Seabra, que estava à frente da equipe celeste desde abril. Ele foi substituído pelo xará Fernando Diniz, que comandou a Raposa no segundo duelo com o Libertad.

Diniz terá como adversário na semifinal o Lanús. Os argentinos eliminaram o Independiente Medellin, da Colômbia, em suave chave. Como fez campanha pior na fase de grupos, o Cruzeiro jogará a volta fora de casa.

Última semifinal continental disputada pelo Cruzeiro

Foi em 2009 a última participação do Cruzeiro em uma semifinal continental. Naquele ano, o time celeste chegou às finais da Libertadores, mas perdeu o título para o Estudiantes, da Argentina.

O Cruzeiro já havia ficado entre os quatro melhores em outras quatro edições da Libertadores: nas conquistas de 1976 e 1997, no vice-campeonato de 1977 e em 1967.

Anos 1990 foram o auge da Raposa no cenário internacional

Entre 1998 e 1997, foi disputado um torneio chamado Supercopa Libertadores, que reunia todos os campeões continentais da América do Sul.

Maior campeão com dois troféus, o Cruzeiro chegou em diversas ocasiões às etapas finais da competição. A Raposa foi semifinalista em seis campanhas: nos títulos de 1991 e 1992, nos vice-campeonatos de 1988 e 1996 e em 1994 e 1995.

Os anos 1990 marcaram o auge do clube no cenário internacional. Em todas as temporadas, o Cruzeiro disputou ao menos uma semifinal de torneio da Conmebol.

A Raposa ainda ficou entre os quatro melhores na Copa Master de 1992 (foi vice-campeã), na Copa Ouro de 1993 e na Copa Mercosul de 1998 (foi vice-campeã).

Obs: campanhas em torneios com classificação direta à final, como as Recopas Sul-Americanas de 1992, 1993 e 1998, a Copa Ouro de 1995 e a Copa Master de 1995, não foram citadas na matéria.

Desempenho do Cruzeiro em semifinais continentais

Libertadores 1967: eliminado em triangular que tinha Nacional e Peñarol, do Uruguai

Libertadores 1976: classificou em triangular que tinha LDU, do Equador, e Alianza Lima, do Peru

Libertadores 1977: classificou em triangular que tinha Internacional e Portuguesa, da Venezuela

Supercopa Libertadores 1988: eliminou o Nacional, do Paraguai

Supercopa Libertadores 1991: eliminou o Olimpia, do Paraguai

Copa Master 1992: eliminou o Racing

Supercopa Libertadores 1992: eliminou o Olimpia, do Paraguai

Copa Ouro 1993: eliminado pelo Atlético

Supercopa Libertadores 1994: eliminado pelo Independiente, da Argentina

Supercopa Libertadores 1995: eliminado pelo Flamengo

Supercopa Libertadores 1996: eliminou o Colo-Colo, do Chile

Libertadores 1997: eliminou o Colo-Colo, do Chile

Mercosul 1998: eliminou o San Lorenzo, da Argentina

Libertadores 2009: eliminou o Grêmio

Sul-Americana 2004: enfrentará o Lanús, da Argentina

