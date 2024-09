Mansão de ex-técnico vítima de câncer está à venda por preço milionário (Sven-Göran Eriksson, ex-técnico da Seleção da Inglaterra)

Uma mansão do ex-técnico sueco Sven-Goran Eriksson está à venda após a morte do ex-treinador da Seleção da Inglaterra. A informação foi divulgada pelo jornal inglês The Sun.

Aos 76 anos, ele foi vítima de um câncer terminal no pâncreas no final de agosto deste ano.

O espaço, em Varmland, na Suécia, tem cerca de 900 m² e é avaliado em cerca de 4,8 milhões de libras (R$35 milhões na cotação atual). O sueco morou na casa de 2002 até falecer em 2024.

Antes de falecer, Eriksson tentou, sem sucesso, vender o local em 2010 por cerca de 3 milhões de libras. Em 2017, a propriedade foi tirada do mercado.

Pouco tempo após a morte do ex-treinador, a família decidiu por tentar vender a mansão novamente.

Estrutura da casa

12 quartos

Lago

Quadra de tênis

Piscina coberta

Piscina de água salgada

Carreira de Sven-Goran Eriksson

Devido ao câncer, Eriksson deixou o esporte no ano passado. Ele trabalhava como dirigente do IF Karlstad, da Suécia.

Durante os 42 anos de carreira como técnico, Sven-Goran Eriksson trabalhou em 10 seleções nacionais e esteve em três Copas do Mundo.

Além da Inglaterra, passou por Suécia, Portugal, Itália, México, Costa do Marfim, Tailândia, Emirados Árabes Unidos, China e Filipinas.

O sueco foi o primeiro estrangeiro da história a treinar a Seleção Inglesa. O veterano comandou a geração de David Beckham nas Copas do Mundo de 2002, quando foi eliminado pelo Brasil nas quartas de final, e 2006 – caiu para Portugal na mesma fase.

No Mundial de 2010, foi o treinador da Costa do Marfim. Com a seleção de Didier Drogba, no entanto, não passou da fase de grupos, sendo derrotado novamente pelo Brasil na competição.

Por clubes, comandou Benfica, Roma, Lazio, Sampdoria e Manchester City. Eriksson tem cinco títulos de ligas nacionais no currículo, além três conquistas continentais de competições da Uefa.

Títulos de Sven-Goran Eriksson como técnico

IFK Göteborg

Campeonato Sueco – 1982

Copa da Suécia – 1978/1979 e 1981/1982

Liga Europa – 1981/1982

Benfica

Campeonato Português – 1982/1983, 1983/1984 e 1990/1991

Taça de Portugal – 1982/1983

Supertaça de Portugal – 1989

Roma

Copa da Itália – 1985/1986

Sampdoria

Copa da Itália – 1993/1994

Lazio

Campeonato Italiano – 1999/2000

Copa da Itália – 1997/1998, 1999/2000

Supercopa da Itália – 1998, 2000

Recopa Europeia – 1998/1999

Supercopa da UEFA – 1999

