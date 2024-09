Manchester City mira titular da Seleção após lesão de Rodri, diz jornal (Bruno Guimarães, meia da Seleção Brasileira)

O Manchester City sofreu um baque importante com a grave lesão de Rodri, que deve ficar de fora da temporada. Assim, o clube inglês mapeia o mercado para encontrar um substituto para o meio-campista que rompeu o ligamento do joelho direito, no empate com o Arsenal. De acordo com o jornal espanhol “AS”, Pep Guardiola tem quatro alvos, e um deles é o brasileiro Bruno Guimarães, do Newcastle.

Além disso, o treinador também está de olho em Adam Wharton, do Crystal Palace, Mats Wieffer, do Brighton, e Samuel Ricci, que atualmente defende as cores do Torino, da Itália. Entre esses nomes, o brasileiro é o mais experiente, com 26 anos, visto que o restante tem 20, 24 e 23, respectivamente.

Recentemente, o camisa 39 do Newcastle teve seu nome especulado no Barcelona e no Paris Saint-Germain, contudo nenhuma negociação concreta aconteceu. No atual contrato, Bruno Guimarães tinha uma cláusula, exigida por ele. Ela permitia uma saída imediata caso algum clube pagasse 100 milhões de libras (aproximadamente R$727 milhões de reais). No entanto, a condição expirou.

Dentro do próprio elenco do City, a solução para a posição de Rodri pode ser o português Matheus Nunes. Outra alternativa seria Kalvin Philips, que pode retornar do empréstimo ao Ipswich Town. Na vitória sobre o Watford, pela Copa da Liga Inglesa, o inglês Nico O’Reilly, de 19 anos, foi o substituto.

“Rodri é insubstituível. Quando uma equipe não joga com o melhor meio-campista do mundo por um tempo é um duro golpe, mas meu dever é encontrar uma solução para continuar competitivo como temos sido nos últimos anos”, disse o técnico Pep Guardiola, após o jogo da Copa da Liga

