Atlético: Hulk posta vídeo emocionante com pagode gospel após lance decisivo na Libertadores (Hulk, atacante do Atlético, em campo na Arena MRV)

Responsável pela assistência que resultou no segundo gol de Deyverson diante do Fluminense, que classificou o Atlético para as semifinais da Copa Libertadores, o atacante Hulk postou um vídeo emocionante nas redes sociais acompanhado de uma música de pagode com viés gospel. As imagens mostram o ídolo do Galo vibrando de forma enérgica na Arena MRV logo após o lance decisivo na noite dessa quarta-feira (25/9).

Aos 43′ do segundo tempo, Hulk, na ponta direita, cruzou na medida para Deyverson empurrar para o fundo do gol com a perna esquerda. O Atlético venceu o Fluminense por 2 a 0 superando a derrota do primeiro jogo, no Maracanã, por 1 a 0, e avançou na competição entre clubes mais importante do continente.

Pagode gospel

No vídeo publicado no Instagram, o videomaker Gledson Paraíba – amigo de Hulk que sempre o acompanha nos jogos do Galo – registrou o momento exato da assistência do atacante e a forma como o jogador comemorou o gol de Deyverson.

Hulk caiu no gramado, recebeu a atenção e o carinho do médico Rodrigo Lasmar e do lateral-direito Mariano. Assim que se levantou, o jogador beijou o escudo do Atlético, vibrou em direção à torcida e correu para abraçar os demais companheiros que estavam com Deyverson do outro lado do gramado.

Toda a cena conta com a música “Eu sou vitorioso” do grupo “Marcados Pagode Gospel”. O vídeo foi repostado por Hulk no stories.

A letra da canção diz: “Eu sou vitorioso. Sou o filho do dono da prata e do ouro. Tudo que eu tenho (foi Deus que me deu). A minha vida (foi Deus que me deu). Minha família (foi Deus que me deu). A minha história (foi Deus que escreveu). Quando deu certo (foi Deus que me deu). Se deu errado (foi Deus que me deu). O livramento (foi Deus que me Deus ) Porque seus planos são maiores que os meus”.