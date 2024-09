(FILES) In this file photo taken on July 15, 2018 France's defender Raphael Varane holds the World Cup trophy after winning the Russia 2018 World Cup final football match between France and Croatia at the Luzhniki Stadium in Moscow. Varane announced on February on 2, 2023 that he puts an end to his international career at the age of 29. - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS.. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS..

Atormentado por lesões, campeão do mundo anuncia aposentadoria precoce do futebol (Rafael Varane foi campeão mundial com a França em 2018)

O francês Raphael Varane pendurou as chuteiras aos 31 anos. O zagueiro anunciou nesta quarta-feira (25/9) que se aposentou como jogador de futebol. Ele fez uma publicação nas redes sociais se “despedindo” dos gramados.

“Quero ir embora forte, não apenas me segurando no jogo. É preciso uma grande dose de coragem para ouvir seu coração e seu instinto. Desejo e necessidade são coisas diferentes. Eu caí e me levantei milhares de vezes. Desta vez, é a hora de parar e pendurar minhas chuteiras com meu último jogo sendo a conquista de um título em Wembley”, publicou Varane, se referindo ao ao título da Copa da Inglaterra conquistado com a camisa do Manchester United.

O agora ex-jogador estava no Como, da Itália, clube em que atuou por apenas um jogo antes de se lesionar. O defensor foi contratado pela equipe na última janela, mas atuou por pouco mais de 20 minutos na estreia até que foi substituído por machucar o joelho.

Ele sofreu com diversas lesões nas últimas temporadas. Apesar da aposentadoria, disse que vai seguir no clube italiano em outra função e que vai compartilhar mais detalhes em breve.

Multicampeão por Real Madrid e Seleção Francesa

Varane foi campeão do mundo com a França em 2018. Ao todo, fez 93 jogos por sua seleção e disputou três Copas.

Ele ficou dez anos no Real Madrid e foi multicampeão com o time. Ganhou quatro vezes a Champions League, além de três títulos do Campeonato Espanhol.

Também teve passagem vitoriosa pelo Manchester United. Varane foi revelado pelo Lens, da França.

A notícia Atormentado por lesões, campeão do mundo anuncia aposentadoria precoce do futebol foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress.