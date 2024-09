crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid x Alavés: onde assistir, horário e escalações em La Liga (Partida será em Madrid)

Real Madrid e Alavés se enfrentam nesta terça-feira (24/9), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela sétima rodada de La Liga. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

O Real Madrid está na segunda colocação, com 14 pontos. A equipe, atual campeã do campeonato, está invicta na competição, com quatro vitórias (Valladolid , Betis, Real Sociedad e Espanyol) e dois empates (Mallorca e Las Palmas).

Já o Alavés é ocupa a sexta colocação, com 10 pontos. O time venceu três partidas (Real Sociedad, Las Palmas e Sevilla), empatou uma (Betis) e perdeu duas (Celta de Vigo e Espanyol).

Real Madrid x Alavés: onde assistir

A partida entre Real Madrid e Alavés será transmitida na televisão fechada na ESPN e no streaming pelo canal Disney+.

Real Madrid x Alavés: prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Mendy, Rüdiger, Tchouaméni e Lucas Vázquez; Modric, Valverde e Bellingham; Vini Jr., Mbappé e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Alavés: Sivera; Sánchez, Sedlar, Abqar, Tenaglia, Stoichkov, Jordan, Guevara, Vicente, Martinez, Martin. Técnico: Luis Garcia.

Real Madrid x Alavés: arbitragem

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Espanha)

A notícia Real Madrid x Alavés: onde assistir, horário e escalações em La Liga foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.