França e Irã são acusados de tentar combinar resultado na Copa do Mundo de Futsal (Irã venceu duelo que levantou suspeita sobre combinação de resultado na Copa do Mundo de Futsal)

As seleções da França e Irã, que se enfrentaram nesse domingo (22/9), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Futsal, estão sendo acusadas de tentativa de combinação de resultado. Diversas figuras do esporte se manifestaram e apontaram que nenhuma das equipes parecia particularmente interessada em vencer o duelo.

Após um primeiro tempo praticamente sem jogadas de perigo, o placar foi aberto em um lance grosseiro do francês Thibaut Garros, aos cinco minutos da etapa final. Após um chute fraco e rasteiro do iraniano Salar Aghapour, o goleiro praticamente abriu caminho para que a bola balançasse a rede.

O jogo teve sequência em ritmo morno, como um treino, com os gols celebrados timidamente. O Irã acabou vencendo por 4 a 1. A França – que só marcou no finalzinho, quando já perdia por 4 a 0, e acertou um total de três finalizações, número baixíssimo para o esporte -, ficou com a segunda colocação da chave, atrás do próprio Irã.

Apesar de não ter avançado com o primeiro lugar do Grupo F do torneio, realizado no Uzbequistão, a equipe azul agora tem um chaveamento considerado mais fácil do que o reservado aos iranianos. Os franceses enfrentarão nas oitavas de final a Tailândia, que vem de uma derrota por 9 a 1 para o Brasil. Se vencerem, terão pela frente Paraguai ou Afeganistão.

Já o Irã vai encarar Marrocos, campeão africano e sexto colocado no ranking mundial, tido como um adversário duro, que até aqui só perdeu para a forte seleção de Portugal. Caso sobreviva, enfrentará o Brasil, primeiro colocado na lista da Fifa e pentacampeão mundial nas quartas.

Ricardo Iñiguez, técnico da Líbia, eliminada na primeira fase, chamou o jogo de “desgraça” e informou que faria “uma reclamação formal por manipulação de resultado”. Em um comunicado, a Fifa disse estar “ciente das reclamações” em relação à partida, mas que não faria mais comentários porque “o processo [de investigação]” está em andamento.

As federações de França e Irã não se manifestaram até a publicação deste texto, mas houve múltiplas manifestações de protesto. O técnico da Tailândia, Miguel Rodrigo, que enfrentará os franceses nas oitavas de final, disse esperá-los “de braços abertos”, mas disse que os times de França e Irã são “uma desgraça mundial”: “Desonraram meu esporte”.

Ricardinho, craque histórico da seleção portuguesa, publicou um texto lamentando o ritmo da partida. Ele recordou situação que considerou semelhante na Copa de 2008, quando a favorita Itália perdeu para o Paraguai na última rodada da primeira fase. Como consequência, italianos e paraguaios avançaram, e Portugal ficou fora.

“Viu-se aos olhos de todos o que aconteceu para que ambos apurassem para a seguinte fase, e agora a França faz o mesmo para evitar rivais mais difíceis”, afirmou. “Não sei até quando os atletas vão pactuar com estas coisas e quando vamos criar um conceito para que na última jornada não haja mais coisas assim! Futsal perde, o desporto perde… Que triste!”

