crédito: No Ataque Internacional

Vini Jr e Rodrygo marcam, e Real Madrid goleia Espanyol (Vini Jr e Rodrygo marcaram para o Real Madrid)

O Real Madrid goleou o Espanyol na tarde deste sábado (21/9), por 4 a 1, no Santiago Bernabéu, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

Carvajal, Rodrygo, Vini Jr e Carvajal marcaram para os mandantes, ao passo que Thibaut Courtois anotou contra.

Com a vitória, o time de Ancelotti está com 14 pontos, na segunda colocação. O Barcelona, que soma 15, ainda vai entrar em campo neste fim de semana, contra o Villareal, às 13h30 deste domingo, no Madrigal.

Já os Espanyol se encontra na 13ª colocação, com sete pontos.

Próximos jogos

O Real Madrid enfrenta o Alavés, na terça-feira, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

O Espanyol encara o Villareal, às 14h da próxima quinta-feira, no Stage Front Stadium.

O jogo

Na primeira etapa, o Real Madrid cumpriu o papel que já era esperado: pressionou o Espanyol na busca por abrir o marcador. Os mandantes, porém, não conseguiam superar Joan Garcia.

Já na reta final, os visitantes até esboçaram uma melhora, mas sem tirar o zero do placar.

No início da segunda etapa, aconteceu uma surpresa: Carreras avançou pela esquerda e cruzou a bola, que tocou em Courtois antes de morrer no fundo das redes, aos 12 minutos.

Mesmo no cenário desfavorável, o Real Madrid logo chegou ao empate, com Bellingham cruzando para Carvajal deixar tudo igual.

Aos 29 minutos, a equipe de Ancelotti foi premiada com a virada. Vini Jr. recebeu passe de Mbappé e acionou Rodrygo, que completou para fazer 2 a 1. Na sequência,, foi a vez do camisa 7 invadir a área, tocar na saída de Joan García e ampliar: 3 a 1.

Já na parte final, Endrick foi puxado por Carlos Romero e sofreu pênalti. Mbappé converteu a penalidade e deu números finais ao confronto: 4 a 1.

A notícia Vini Jr e Rodrygo marcam, e Real Madrid goleia Espanyol foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.