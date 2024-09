crédito: No Ataque Internacional

Famoso narrador usa expressões racistas em transmissão de jogo do Cruzeiro

Um famoso narrador usou expressões racistas durante a transmissão do jogo entre Libertad e Cruzeiro, na noite dessa quinta-feira (19/9), no Paraguai, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Para se referir a um jogador negro da equipe celeste, ele utilizou os termos “coloured” e “escurinho”.

O caso repercute nas redes sociais nesta sexta-feira (20/9) em vídeos compartilhados por torcedores. O famoso narrador é o radialista Alberto Rodrigues, de 85 anos, que trabalha para o canal “Samuca TV”, no YouTube, do jornalista Samuel Venâncio.

Durante a transmissão ao vivo do jogo, aos 39′ minutos do primeiro tempo, Alberto Rodrigues não conseguiu identificar um jogador do Cruzeiro que estava no banco de reservas. Dessa forma, ele questionou Samuel Venâncio utilizando os termos racistas.

Veja o diálogo entre Alberto Rodrigues e Samuel Venâncio:

Alberto Rodrigues: “Esse coloured tá fazendo, quem que é esse do Cruzeiro, esse coloured aí, Samuel Venâncio? Esse coloured aí, hein, Samuel?

Samuel Venâncio: “Coloured?!”.



Alberto Rodrigues: “O coloured ali…”

Samuel Venâncio: “Ah não… Ali tá todo mundo do banco de reservas fazendo aquecimento, Alberto”.

Alberto Rodrigues: “Aquele coloured, eu queria saber quem que é ele”.



Samuel Venâncio: “O Vital, tem o Barreal…”

Alberto Rodrigues: “Não, o coloured é aquele meio… Escurinho ali, oh. Na ponta-esquerda, tentando chegar de novo a equipe do Libertad na grande área, toque feito, mete o peito na bola, o chute para o gol, atenção! A bola sai pela linha de fundo. Sem qualquer perigo. Eu não anotei os reservas do Cruzeiro aí, é o camisa número 8 ao que parece aí, prepara-se para sair jogando. Coloured, ué. Coloured é coloured”.

SamucaTV pede desculpas

Ainda no intervalo da partida, Samuel Venâncio se desculpou pelo ato de racismo cometido por seu narrador. Alberto Rodrigues, no entanto, voltou para a transmissão do segundo tempo normalmente.

“A gente como comunicador, tem um papel muito importante e todo mundo acompanhou o que aconteceu durante o primeiro tempo. Estou em nome da SamucaTV para fazer um pedido de desculpas por duas expressões que o Alberto Rodrigues usou se remetendo à cor. Ele usou coloured e também escurinho”, afirmou Venâncio.

“Isso foi um ato que a gente não tem que praticar, que é o racismo. E há pouco até apareceu na placa diga não ao racismo. Entao é uma atitude que a gente não pode compactuar com isso, se referindo à cor das pessoas dessa forma. Fica aqui um pedido de desculpas. E mesmo assim, independentemente da idade, a gente segue aprendendo a cada dia. Foi um ato ruim, um ato de racismo que a gente cometeu. A gente segue sempre aprendendo com essa situação que acontece a cada dia na nossa sociedade”, completou.

A reportagem de No Ataque tentou contato com Alberto Rodrigues e Samuel Venâncio na manhã desta sexta para abordar o assunto, mas as ligações não foram atendidas.

O que é coloured?

A palavra coloured, em referência à cor da pele, teve seu primeiro registro no início do século XVII e foi adotada nos Estados Unidos por escravos emancipados como termo de orgulho racial após o fim da Guerra Civil Americana.

Na Grã-Bretanha era termo aceito até os anos 1960, quando foi superado (como também nos EUA) por ‘negro’.

A palavra coloured hoje é amplamente considerada ofensiva, a não ser em contextos históricos.

