Punição a ex-capitão do Cruzeiro ‘ofusca’ duelo com Libertad na imprensa paraguaia (Eduardo Brock foi expulso em derrota do Cerro Porteño para o Libertad, no último sábado)

A partida entre Libertad e Cruzeiro é a mais importante do ano para um clube paraguaio. Apesar disso, o confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana não é o assunto mais comentado desta quinta-feira (19/9) na imprensa local. Uma punição dada ao zagueiro brasileiro Eduardo Brock, do Cerro Porteño, é a principal manchete do dia nos veículos esportivos.

Ex-capitão do Cruzeiro, o defensor foi expulso na derrota do Ciclón por 2 a 1 para o Libertad, no último sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Paraguaio.

Inicialmente, Brock foi amarelado por causa de uma entrada por trás no atacante Aguilar. Mas, após checagem do VAR, o árbitro mostrou o cartão vermelho para o jogador.

Além da expulsão, o camisa 4 recebeu dois jogos de gancho. O Cerro denunciou os árbitros e tentou recorrer da punição. Esse pedido já foi apresentado aos denunciados pelo Tribunal da Associação Paraguaia de Futebol, que emitiu nota de esclarecimento.

“O Tribunal resolve transferir aos árbitros Blas Romero e Fernando López a denúncia apresentada pelo clube Cerro Porteño a respeito de suposta incompetência técnica devido à suas atuações na partida disputada entre os clubes Libertad e Cerro Porteño, na data de 14 de setembro de 2024, para que que possam apresentar suas peças de defesa, caso o considerem apropriado para seus direitos”, diz trecho do documento.



Polêmica com Eduardo Brock é destaque na imprensa paraguaia (Foto: capa do site Versus, do jornal La Nación)



Libertad x Cruzeiro

Libertad e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 21h30, no Defensores del Chaco, em Assunção. O duelo de volta será daqui uma semana, no mesmo horário, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Trajetória de Eduardo Brock no Cruzeiro

Brock disputou 85 partidas pela Raposa entre março de 2021 e fevereiro de 2023. O zagueiro foi o capitão do Cruzeiro na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022.

