Monaco x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pela Liga dos Campeões (Partida será em Monaco )

Monaco e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (19/9), às 16h (de Brasília), no Stade Louis II, em Mônaco, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

Com as mudanças na estrutura da competição, não existe mais divisão por grupos. Houve um sorteio em que todos os times conheceram os adversários da primeira fase, que é baseada em pontos corridos e terá oito rodadas.

Monaco e Barcelona em 2024/25

O Monaco está invicto na temporada. Nas duas primeiras partidas do Campeonato Francês, o time bateu o Saint-Étienne (1 a 0) e o Lyon (2 a 0). No terceiro confronto, empatou por 1 a 1 com o Lens. Posteriormente, tornou a ganhar, dessa vez do Auxerre (3 a 0).

Já o Barcelona tem 100% de aproveitamento. Das cinco vitórias, todas pelo Campeonato Espanhol, a mais elástica foi o 7 a 0 sobre o Real Valladolid, pela quarta rodada. O time também ganhou de Valencia, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano e Girona.

Monaco x Barcelona: onde assistir

A partida entre Monaco e Barcelona pela Liga dos Campeões será transmitida na televisão fechada na TNT e no streaming pela HBO Max.

Monaco x Barcelona: prováveis escalações

Monaco: Köhn; Vanderson, Kehrer, Salisu e Ouattara; Zakaria e Magassa; Akliouche, Golovin e Ben Seghir; Embolo. Técnico: Adi Hütter.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; Casadó e Pedri; Yamal, Raphinha e Ferran Torres; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Monaco x Barcelona: arbitragem

Árbitro: Allard Lindhout (Países Baixos)

A notícia Monaco x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pela Liga dos Campeões foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.