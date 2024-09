Fluminense x Atlético: campeão do mundo rebate jornalista e crava favorito na Libertadores (Zinho, comentarista da ESPN)

O programa F360, da ESPN, nesta quarta-feira (18/9), foi marcado por um momento de discordância entre dois comentaristas quando o assunto em pauta foi o confronto entre Fluminense e Atlético, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Um campeão do mundo rebateu a opinião de um jornalista e cravou um favorito para o jogo desta quarta, às 19h, no Maracanã.

Campeão do mundo rebate jornalista

Durante o programa, o jornalista Raphael Prates afirmou que o jogo será “truncado”. Dessa forma, o comentarista disse que não há um favorito entre Fluminense e Atlético.

Diante da opinião do colega, o ex-jogador Zinho, campeão da Copa do Mundo de 1994, rebateu: “Eu não vou ficar em cima do muro, né? Não vou ficar aqui igual ao Prates. Para mim o favorito é o Atlético”.

“Não vejo um jogo truncado, nem amarrado. Vejo o Atlético com possibilidade no jogo. Se você olhar para o time, para a parte ofensiva do Atlético, com Scarpa, Bernard, Hulk, Paulinho e o Arana que chega pelo lado esquerdo… No papel é um time melhor que o Fluminense”, destacou Zinho.

