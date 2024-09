Milan x Liverpool: onde assistir, horário e escalações pela Liga dos Campeões (Partida será na Itália )

Milan e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (17/9), às 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão, na Itália, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

Com as mudanças na estrutura da competição, não existe mais divisão por grupos. Houve um sorteio em que todos os times descobriram quem enfrentariam na primeira fase, que é baseada em pontos corridos e terá oito rodadas.

O Milan contratou Paulo Fonseca para esta temporada. No comando do time são quatro partidas oficiais disputadas, com uma vitória, uma derrota e dois empates. Na última temporada, a equipe caiu no “grupo da morte”, com Borussia Dortmund, PSG e Newcastle, e ficou apenas com uma vaga para a Liga Europa.

O Liverpool também mudou de comandante nesta temporada, com Arne Slot no lugar de Jürgen Klopp. Com o novo treinador, são quatro jogos, com três vitórias e uma derrota. Ausente da Liga dos Campeões em 2023/24, a equipe está de volta ao torneio.

Milan x Liverpool: onde assistir

A partida entre Milan e Liverpool será transmitida na televisão fechada e no streaming pela HBO Max.

Milan x Liverpool: prováveis escalações

Milan: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavilovic e Hernández; Reijnders, Fofana e Loftus-Cheek; Pulisic, Tammy Abraham e Rafael Leão. Técnico: Paulo Fonseca.

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Endo; Salah, Szoboszlai e Cody Gakpo; Darwin Núñez. Técnico: Arne Slot.

Milan x Liverpool: arbitragem

Árbitro: Espen Eskås (NOR)

A notícia Milan x Liverpool: onde assistir, horário e escalações pela Liga dos Campeões foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.