Neymar avisa brasileiros do Real Madrid que jogar com Mbappé foi um ‘inferno’, diz rádio

Neymar avisa brasileiros do Real Madrid que jogar com Mbappé foi um ‘inferno’, diz rádio (Vinicius Júnior e Neymar estiveram juntos na Copa do Mundo de 2022)

Astro da Seleção, Neymar teria ‘avisado’ os brasileiro do Real Madrid que jogar com o atacante francês Kylian Mbappé teria sido um “inferno”.

Os jogadores atuaram juntos no Paris Saint Germain (PSG) de 2017 até a saída do ex-camisa 10 da equipe em agosto de 2023.

O jornalista Cyril Hanouna comentou, na rádio Europe 1, que Neymar teria alfinetado o ex-companheiro de equipe.

“Os brasileiros (no Real Madrid) são amigos de Neymar. Foi uma guerra entre Neymar e Mbappé. Neymar escreveu sobre Mbappé para os brasileiros, dizendo para eles que foi catastrófico, que foi um inferno”.

Durante a passagem dos atletas no PSG, surgiram rumores de desentendimentos entre eles. A dupla chegou até mesmo a ter uma pequena discussão em campo para decidir quem bateria um pênalti em uma partida pelo Campeonato Francês.

A equipe profissional do clube espanhol conta com quatro brasileiros: Vini Jr., Rodrygo, Éder Militão e Endrick.

Mbappé no Real Madrid

O astro da Seleção Francesa deixou o PSG de graça após o fim do contrato com o clube em junho deste ano. Com isso, assinou com o Real Madrid até 2029.

Em entrevista coletiva pelo time espanhol, o jogador afirmou que Vini Jr. teria incentivado a transferência para o clube merengue.

“Os franceses (foram os que mais insistiam), falam muito comigo (para ir ao Real Madrid.). Teve também o Vinicius Jr., que me mandava mensagem e falava ‘venha para o Real Madrid, vamos marcar muitos gols juntos’”.

A notícia Neymar avisa brasileiros do Real Madrid que jogar com Mbappé foi um ‘inferno’, diz rádio foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.