Alisha Lehmann discute desigualdade no futebol e compara salário com o de namorado jogador brasileiro

Alisha Lehmann se queixou da desvalorização do futebol feminino. Nessa sexta-feira (13/9), em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, a jogadora da Juventus comentou a disparidade salarial entre homens e mulheres na modalidade.

A atacante suíça, de 25 anos, inclusive, comparou o valor pago pelo seu trabalho ao pago ao seu namorado, Douglas Luiz, brasileiro que também joga pelo clube italiano.

“Falo com Douglas depois dos treinamentos e sempre digo que a situação não é justa. Fazemos o mesmo trabalho e ele ganha cem mil vezes mais que eu. Como mulher, é um assunto que me toca.”

“Acredito que será preciso muito tempo para atingir o objetivo, mas claramente o caminho é esse”, refletiu.

Em seguida, Alisha declarou que as competições femininas tem tido cada vez mais visibilidade. Dessa forma, “fica claro” que as jogadoras devem ter os “mesmos ganhos do futebol masculino”.

Alisha é uma das jogadoras mais populares nas redes sociais, com mais de 16 milhões de seguidores no Instagram. Recentemente, disputou a Copa do Mundo Feminina pela Suíça.

Ela e seu namorado defendem o mesmo clube pela segunda vez na carreira. Os dois atuaram pelo Aston Villa, da Inglaterra, na mesma temporada. Foi lá, inclusive, que começaram a namorar, em 2021.

