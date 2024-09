Com cinco participações em gols em quatro jogos pelo Barcelona no Campeonato Espanhol, Raphinha foi eleito o melhor do mês no torneio

O meia atacante brasileiro Raphinha, do Barcelona, foi eleito, nesta sexta-feira (13/9), o melhor jogador do mês no Campeonato Espanhol (LaLiga). O atleta ficou fora da última convocação da Seleção. Nas redes sociais, o torneio europeu anunciou que o camisa 11 foi o melhor atleta da liga no mês de agosto. Um dos destaques do Barcelona, o jogador, de 27 anos, tem três tentos marcados e duas assistências distribuídas em quatro jogos da competição.

Com esse desempenho, ele é o futebolista, empatado com o companheiro de equipe Robert Lewandowski, com mais participações em gols até a quarta rodada.

O clube catalão ocupa a primeira colocação do campeonato e está invicto, com vitórias em todas as quatro partidas que disputou.

Seleção Brasileira

Nessa última Data Fifa, Dorival Júnior optou por não convocar Raphinha, que não poderia jogar contra o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 por conta de suspensão.

Com 27 partidas pela Seleção, o jogador brasileiro pode voltar à equipe em outra convocação do técnico.

Os próximos compromissos do Brasil são contra o Chile no dia 10, fora de casa, e Peru no dia 15, como mandante.

