Primo de astro italiano, ex-jogador sofre com dependência química e mora na rua

Ex-jogador italiano Maurizio Schillaci, de 62 anos, sofre com problemas de dependência química e se tornou morador de rua. Ele é primo do famoso futebolista Totó Schillaci.

Segundo o jornal Corriere Dello Sport, o ex-atleta é viciado em cocaína e heroína e vive nas ruas de Palermo, na Itália.

Maurizio foi revelado pelo Palermo, em 1981, e passou por outra equipes durante a carreira, como Rimini, Licata, Lazio, Messina e Juve Stabia. Durante a trajetória no esporte, ele sofreu com graves lesões.

Alguns moradores da região se sensibilizaram com a situação do ex-jogador e iniciaram uma campanha para ajuda-lo.

“Como vocês sabem, estamos ajudando Maurizio Schillaci, o morador de rua com um cachorro no Piazza Verdi. Ele está em um programa de recuperação, estamos ajudando ele cuidando do cachorro dele”, escreveu um dos voluntários nas redes sociais.

Drama para à família Schillaci

Primo de Maurizio, o ex-atacante italiano Salvatore “Totò” Schillaci está internado. Segundo o jornal italiano “La Gazzetta dello Sport,” Totò declarou, durante participação no Beijing Express, reality show internacional que mistura aventura e viagem, que estava “se vingando” do câncer de cólon, já que havia se recuperado. A família publicou nas redes sociais que ele está hospitalizado, em estado estável, mas grave.

Schillaci é famoso por sua atuação na Copa do Mundo de 1990, na Itália. Schillaci ganhou destaque internacional, principalmente, por ser o artilheiro do Mundial com seis gols e conquistar o prêmio de Bola de Ouro como o melhor jogador da Copa. Assim, ele ajudou a seleção italiana a chegar às semifinais da Copa, cujo título acabou com a Alemanha.



