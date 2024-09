crédito: No Ataque Internacional

Manchester City x Brentford: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Inglês (Partida será em Manchester )

Manchester City e Brentford se enfrentam neste sábado (14/9), às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela quarta rodada do Campeonato Inglês (Premier League). Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

Campeão das últimas quatro edições da competição, o Manchester City é o primeiro colocado na tabela, com nove pontos. Nos três jogos anteriores, a equipe venceu todas as partidas (Chelsea, Ipswich Town e West Ham), com nove gols marcados e apenas dois sofridos.

Já o Brentford ocupa a sexta posição, com seis pontos. O time tem duas vitórias (Crystal Palace e Southampton) e uma derrota (Liverpool) no torneio, com cinco gols marcados e quatro sofridos.

Manchester City x Brentford: onde assistir

A partida entre Manchester City e Brentford será transmitida na televisão fechada na ESPN e pelo streaming no Disney+.

Manchester City x Brentford: prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Gvardiol; Kova?i?, Lewis, Doku, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Brentford: Flekken; Collings, Pinnock, Mads Roerslev; Mbeumo, Fábio Carvalho, Noorgaard, Janel, Schade; Damsgaard; Wissa. Técnico: Paulo Pezzolano.

Manchester City x Brentford: arbitragem

Árbitro: Darren Bond

A notícia Manchester City x Brentford: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Inglês foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.