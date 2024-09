Inglaterra x Finlândia: onde assistir, horário e escalações pela Nations League (Duelo será em Londres)

Inglaterra e Finlândia se enfrentam nesta terça-feira (10/9), às 15h45 (de Brasília), no Wembley Stadium, em Londres, pela segunda rodada do Grupo B2 na Uefa Nations League. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

A Inglaterra ocupa a segunda posição no grupo, com três pontos. Na estreia da competição neste ano os ingleses superaram, por 2 a 0, a Irlanda. Já a Finlândia está na quarta colocação, com zero pontos. Na primeira rodada, a equipe foi derrotada, por 2 a 0, pela Grécia.

Inglaterra x Finlândia: onde assistir

A partida entre Inglaterra e Finlândia será transmitida na televisão fechada pela ESPN e no streaming pelo Disney+.

Inglaterra x Finlândia: prováveis escalações

Inglaterra: Jordan Pickford; Alexander-Arnold, Marc Guehi, Harry Maguire e Levi Colwill; Kobbie Mainoo, Declan Rice, Jack Grealish; Bukayo Saka, Anthony Gordon e Harry Kane. Técnico: Lee Carsley.

Finlândia: Lukas Hradecky; Adam Stahl, Arttu Hoskonen, Robert Ivanov e Jere Uronen; Matti Peltola e Urho Nissila; Robin Lod, Glen Kamara e Oliver Antman; Joel Pohjanpalo. Técnico: Markku Kanerva.

Inglaterra x Finlândia: arbitragem

Árbitro: Morten Krogh (Dinamarca)

A notícia Inglaterra x Finlândia: onde assistir, horário e escalações pela Nations League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.