Vini Jr. é o único jogador brasileiro na disputa pela Bola de Ouro

O atacante Vinicius Jr, do Real Madrid, foi indicado, nesta quarta-feira (4/9), à Bola de Ouro, prêmio de melhor jogador da temporada, entregue pela revista francesa France Football. Esta é a terceira indicação do brasileiro.

A cerimônia para entrega do troféu será em 28 de outubro, em Paris (FRA). O prêmio é organizado em parceria com a Uefa pela primeira vez. Ao todo, 10 prêmios serão distribuídos no Théâtre du Châtelet, na capital francesa.

Em 2022, Vini Jr,. foi o 8º colocado na disputa. No ano seguinte, ficou na 6º posição.

Lionel Messi é o atual detentor da Bola de Ouro.No feminino, o prêmio de 2023 ficou com a espanhola Aitana Bonmatí.

Veja os indicados à Bola de Ouro

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Antonio Rudiger (Real Madrid)

Ademola Lookman (Atalanta)

Lautaro Martinez (Inter de Milão)

Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid)

William Saliba (Arsenal)

Hakan Calhanoglu (Inter de Milão)

Bulkayo Saka (Arsenal)

Lamine Yamal (Barcelona)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Cole Palmer (Manchester City/Chelsea)

Vitinha (PSG)Declan Rice (Arsenal)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Rodri (Manchester City)

Mats Hummels (B. Dortmund)

Martin Odegaard (Arsenal)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Toni Kroos (Real Madrid)

Artem Dovbik (SK Dnipro-1/Girona/Roma)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Nico Williams (Ath. Bilbao)

Haaland (Manchester City)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Federico Valverde (Real Madrid)

Phil Foden (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Jude Bellingham (Real Madrid)

