Pai de astro de clube inglês é condenado por abuso físico e psicológico de menores (Son é atacante do Tottenham)

O pai do atacante Heung-min Son, do Tottenham, da Inglaterra, foi condenado por abuso físico e psicológico de menores, na última sexta-feira (30/8), segundo a agência de notícias coreana Yonhap. Heung-yoon Soon cometeu o crime com jovens jogadores de sua escolinha de futebol, em Gangwon, na Coreia do Sul.

A condenação foi aplicada pelo Ministério Público Distrital de Chuncheon. Com isso, pai de Son terá que pagar multa e participar de um curso sobre prevenção de comportamentos abusivos.

O processo de investigação acerca dos casos de abuso começou em março do ano passado. Na época, pais de um dos menores que frequentavam o local afirmaram que seu filho havia sido agredido por treinadores com uma bandeira de escanteio por não se exercitar direito e não ter um desempenho físico como o esperado.

Além disso, nesse caso, o pai de Son teria insultado o menino por não se esforçar.

Segundo a Yonhap, o processo contém provas em vídeo dos abusos físicos e psicológicos, inclusive em competições. Em um deles, Soon aparece agredindo fisicamente um de seus alunos com um chute.

