Atacante brasileiro é assaltado à mão armada na Itália (David Neres deu assistência para um dos gols da virada do Napoli contra o Parma)

O atacante brasileiro David Neres passou por um susto após a vitória de virada do Napoli em cima do Parma por 2 a 1. Um dos heróis da partida, com uma assistência, jogador foi assaltado à mão armada na saída do duelo.

David Neres estava no caminho entre o Estádio Diego Armando Maradona e o hotel em Nápoles quando foi abordado por dois homens em uma moto.

Segundo informações do A Bola, de Portugal, os assaltantes apontaram uma arma na cara do brasileiro e roubaram seu relógio, avaliado em R$ 600 mil. David não reagiu e registou ocorrência na polícia italiana.

Veja vídeo do carro após o assalto:

Em suas redes sociais, Kira, esposa do jogador, falou sobre o caso e se desculpou com torcedores que esperavam pelo brasileiro. David Neres repostou o pronunciamento.

“O David gostaria de pedir desculpa aos torcedores que estavam à espera dele lá fora, mas quando saímos do estádio depois do jogo, dois homens numa moto quebraram as janelas do carro e nos roubaram, apontando uma arma”, disse em post no story do Instagram.

