Ex-artilheiro do América jogará em liga de país mais populoso do mundo

Artilheiro do América na Série B de 2015, com 14 gols, Marcelo Toscano vai se aventurar no exterior. Aos 39 anos, ele disputará a Super League Kerala, torneio de futebol do estado de Kerala, na Índia.

Toscano defenderá o Thrissur Magic FC. A competição também conta com os clubes Kannur Warriors, Thiruvananthapuram Kombans, Malappuram, Calicut e Kochi Forca.

Os seis times se enfrentam em turno e returno, totalizando 10 rodadas entre 9 de setembro e 29 de outubro. Como se trata de uma franquia, o torneio de Kerala não tem relação direta com a Super Liga Indiana, administrada pela Federação de Futebol da Índia.

Antes de rumar para o país mais populoso do mundo, com 1,428 bilhão de habitantes, Marcelo disputou a Série D do Brasileiro pela Portuguesa-RJ. Em 17 partidas, marcou seis gols.

A experiência na Índia será a sexta de Toscano no exterior. O jogador atuou no Lausanne-Sport (Suíça), Ahi Nazareth (Israel), Vitória de Guimarães (Portugal), Jeju United (Coreia do Sul) e no Omyia Ardija (Japão).

Toscano no América

Em duas passagens pelo América – a primeira, em 2015, e a segunda, de 2019 a 2021 -, Marcelo Toscano participou de 134 jogos, fez 22 gols e deu 15 assistências.

O atacante sempre esteve em campanhas vitoriosas do Coelho. Ele subiu da Série B para a A em 2015 e 2020, além de contribuir para a oitava colocação no Brasileirão de 2021, com 53 pontos, que valeu vaga na Copa Libertadores de 2022.

No América, Toscano jogou tanto no ataque quanto como armador, destacando-se em cobranças de falta e chutes de média distância.

