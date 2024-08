crédito: No Ataque Internacional

Juan Izquierdo: saiba o que é arritmia cardíaca, condição que acometeu jogador do Nacional

Durante a derrota do Nacional-URU por 2 a 0 sobre o São Paulo, na última quinta-feira (22/8), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, o zagueiro Juan Manuel Izquierdo foi acometido por arritmia cardíaca e retirado do gramado do Morumbis de ambulância. O defensor segue internado e apresenta “quadro neurológico crítico”, segundo boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein. Entenda, a seguir, a condição que afetou o uruguaio.

Segundo o Hospital do Coração (HCor), a arritmia cardíaca ocorre quando o coração bate em ritmo irregular. Existem dois tipos: a bradicardia, caracterizada pelo ritmo lento, abaixo de 50 batimentos por minuto (bpm), e a taquicardia, definida pelo ritmo acelerado, acima de 100 bpm em repouso. Em condições normais, o coração bate de 50 a 90 bpm.

Em termos ainda mais específicos, há arritmias supraventriculares, que se iniciam no átrio do coração ou nas câmaras inferiores e arritmias ventriculares, que se iniciam nas câmaras cardíacas inferiores.

Apesar de ter sido prontamente atendido, Izquierdo sofreu parada cardíaca a caminho do hospital. A ausência de atividade mecânica do coração resultou de complicação da grave arritmia que acometeu o atleta.

Os médicos que assistem Izquierdo não detalharam o tipo de arritmia sofrida. Fato é que o estado clínico do jogador piorou a cada dia.

Situação de Izquierdo

Em 22 de agosto, o Nacional informou que o defensor estava em condição estável e no Centro de Terapia Intensivo (CTI). No dia seguinte, comunicou que Izquierdo foi transferido à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) sedado e em ventilação mecânica. Em 25 de agosto, o boletim médico detalhou que houve progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. Nessa segunda-feira (26/8), o clube publicou que o atleta depende de ventilação mecânica e tem quadro neurológico crítico.

Sintomas de arritmia cardíaca

Ainda de acordo com o HCor, entre os sintomas dos portadores de arritmia cardíaca estão palpitações, escurecimento da vista, tonturas, desmaios, palidez, sudorese, mal-estar, dores no peito e falta de ar. Algumas pessoas não apresentam sintomas e são vítimas de morte súbita.

Hábitos saudáveis são aliados na prevenção da arritmia cardíaca.

Tratamento de arritmia cardíaca

Após a descoberta da arritmia cardíaca, é indicado que o paciente inicie o tratamento, que pode ser feito por meio de medicamentos, implante de marca-passos, ablação por radiofrequência, entre outros. Cada caso recebe o procedimento necessário.

