Time de Neymar contrata jogador da Seleção Portuguesa (Português pertencia ao City)

O Al-Hilal, clube do brasileiro Neymar na Arábia Saudita, anunciou, nesta terça-feira (27/8), a contratação do lateral-esquerdo João Cancelo. O português foi comprado em definitivo junto ao Manchester City e assinou vínculo de três temporadas com o clube árabe.



Em nota, o Manchester City não informou o valor da negociação com o Al-Hilal. Segundo o jornalista Fabrizio Romano e a imprensa europeia, a transação girou em torno de 25 milhões de euros (R$ 154 milhões na cotação atual), e Cancelo receberá um salário de 15 milhões de euro (R$ 92 milhões) por ano.



“João Cancelo completou uma transferência em definitivo para o Al-Hilal. Obrigado por tudo, João!”, escreveu o time de Manchester nas redes sociais.



O Al-Hilal ficaria sem um lateral direito com a venda de Saud Abdulhamid para a Roma, da Itália, que foi anunciada também nesta terça-feira. Dessa forma, o time árabe foi rápido em ação – contratou uma reposição ao mesmo tempo em que perdeu um de seus principais defensores.

https://www.instagram.com/p/C_LwbK_tL66/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Cancelo no City

Cancelo chegou ao City em 2019, vindo da Juventus. O português disputou três temporadas e meia com o clube inglês, até que em 2022/23, após divergências com Pep Guardiola, foi emprestado ao Bayern de Munique – que não exerceu a opção de compra e devolveu o atleta.

O lateral disputou a última temporada no Barcelona, também por empréstimo. Em 42 jogos, o defensor balançou as redes quatro vezes e distribuiu cinco assistências. Segundo os veículos da Espanha, o clube catalão desejava adquirir Cancelo em definitivo, mas recuou em função da situação financeira delicada que vive.

João Cancelo deixa o Manchester City tendo defendido a equipe em 154 oportunidades. Conhecido por sua qualidade no setor ofensivo, ele marcou nove gols e distribuiu 21 assistências neste recorte.

O português também acumula passagens por Benfica e Valencia. Agora, ele vai em busca de um novo desafio no futebol árabe, e jogará ao lado de craques brasileiros como Neymar, Malcom e Renan Lodi, e também do compatriota Ruben Neves.

A notícia Time de Neymar contrata jogador da Seleção Portuguesa foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.