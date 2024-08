Cruzeiro anuncia parcial de ingressos vendidos para jogo contra o Internacional (Torcedores do Cruzeiro no Mineirão durante jogo do Campeonato Brasileiro)

O Cruzeiro anunciou, no início da tarde desta terça-feira (27/8), a parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Internacional, quarta-feira, às 19h30, no Mineirão. A partida é atrasada da quinta rodada do Campeonato Brasileiro – inicialmente marcada para 4 de maio, ela foi adiada por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Segundo o clube celeste, foram vendidos 30 mil ingressos para o duelo com o Colorado, no Gigante da Pampulha.

3?0? MIL PRESENTES!



Amanhã é dia de mais uma batalha no Brasileirão e a nossa torcida faz a diferença na arquibancada!



https://t.co/ufex7sOclX e app Nação Azul#CRUxINT #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/bzk9ENmwtt — Cruzeiro (@Cruzeiro) August 27, 2024

Cruzeiro x Internacional

Os dois times se enfrentaram no domingo, pela 24ª rodada do Brasileiro, e a partida terminou com triunfo do Colorado por 1 a 0. A atuação celeste no Beira-Rio foi alvo de muitas críticas pelos torcedores.

Com o técnico Fernando Seabra pressionado, o Cruzeiro vai tentar quebrar a sequência negativa de quatro rodadas sem triunfo na Série A.

Antes do jogo contra o Inter, a Raposa empatou com Vitória (2 a 2), no Barradão, e Atlético (0 a 0), no Mineirão; e também no Gigante da Pampulha, foi derrotada pelo Fortaleza por 2 a 1.

O Cruzeiro está em sétimo lugar no Brasileiro, com 37 pontos em 23 partidas – são 11 vitórias, quatro empates e oito derrotas.

Já o Internacional aparece em 11º, com 28 pontos em 20 jogos – sete vitórias, sete empates e seis derrotas.

A notícia Cruzeiro anuncia parcial de ingressos vendidos para jogo contra o Internacional foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.