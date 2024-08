Endrick marca em estreia, e Real Madrid vence a 1ª no Espanhol (Aos 18 anos, Endrick estreou com vitória no Real Madrid)

Com o primeiro gol de Endrick, o Real Madrid ganhou do Valladolid por 3 a 0, neste domingo (25/8), no Santiago Bernabéu, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O time de Madrid, portanto, chegou a primeira vitória na competição após empatar com o Mallorca na estreia.

Essa foi a estreia oficial da joia do Palmeiras pelo Real. Antes, ele havia jogado apenas amistosos de pré-temporada e não saiu do banco na vitória da final da Supercopa da Uefa e na igualdade na abertura da liga nacional.

Com quatro pontos, o time de Ancelotti está na terceira colocação de La Liga, atrás de Barcelona (6) e Celta de Vigo (6). Do outro lado, os visitantes ocupam a oitava posição, com três unidades.

No próximo compromisso, o Real Madrid encara o Las Palmas, às 16h30 (de Brasília) desta quinta-feira (29/8), no Gran Canaria Stadium. Já o Valladolid duela contra o Leganés, às 14h desta quarta-feira (28/5), em casa.

O jogo

Com o Valladolid fechado, o Real Madrid tinha dificuldades para criar. Assim, a melhor chance foi aos oito minutos, com Mbappé parando em Rudiger em Hein para evitar o gol francês.

Pouco depois, os visitantes assustaram após o chute de Marchis passar rente à trave. A primeira etapa, portanto, terminou empatada.

Aos quatro minutos da segunda etapa, Valverde encheu o pé na cobrança de falta e abriu o caminho para o Real Madrid. Diante do resultado favorável, o time de Ancelotti seguia em cima.

Os gols que confirmaram a vitória, contudo, saíram na reta final. Brahim Díaz ganhou de dois e tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 0. Ainda deu tempo de Endrick, nos acréscimos, deixar o dele em contra-ataque.

