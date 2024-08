Emissora interrompe transmissões de jogos da primeira divisão provisoriamente; entenda (Jogo entre Olympique de Marseille e Reims, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Francês, não terá transmissão da CazéTV)

Detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Francês, a CazéTV optou por não veicular os jogos da Ligue 1, a primeira divisão, neste fim de semana. A emissora exibiria as partidas entre Lyon e Monaco, às 12h deste sábado (24/8), e Olympique de Marseille x Reims, às 15h45 deste domingo (25/8), ambas pela segunda rodada.

Em comunicado, a CazéTV informou que tomou a decisão por atitudes ilegais de cidadãos fora do Brasil. A suspensão permanecerá em vigor até que as plataformas responsáveis por distribuir os conteúdos assegurem que pessoas que não estão no Brasil não acessem os jogos.

“Usuários franceses estavam utilizando métodos para contornar o geoblocking (ou bloqueio geográfico) e assistir às transmissões dentro da França em algumas de suas plataformas parceiras, o que é ilegal. O geoblocking é uma tecnologia que restringe o acesso a conteúdos com base na localização geográfica do usuário, utilizando diversas ferramentas para determinar de onde ele está acessando o conteúdo. No caso da CazéTV, que possui direitos de transmissão da Ligue 1 apenas para o Brasil, as transmissões não podem ser visualizadas em outros países, como a França”, explicou.

Na sequência, a CazéTV detalhou que os jogos do Francês selecionados para transmissão na próxima rodada devem ser veiculados, mediante garantia de funcionamento do geoblocking.

“As transmissões serão retomadas na próxima rodada, com a segurança de que o geoblocking esteja efetivamente funcionando para todos os usuários fora do Brasil”, concluiu.

