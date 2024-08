Fortaleza x Rosario Central: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana (Times buscam vaga nas quartas de final )

Fortaleza e Rosario Central se enfrentam nesta quarta-feira (21/8), às 19h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

O primeiro duelo entre as equipes, no Estadio Gigante de Arroyito, terminou empatado por 1 a 1. Com isso, em caso de nova igualdade no jogo da volta, o embate será resolvido nas penalidades.

Nas quartas de final, o vencedor de Fortaleza x Rosario enfrenta o Corinthians, que superou o B ragantino nas oitavas de final.

Fortaleza x Rosario Central: onde assistir

A partida entre Fortaleza e Rosario Central será transmitida na televisão fechada na ESPN e no streaming pela Disney+.

Fortaleza x Rosario Central: prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pedro Augusto e Pochettino; Breno Lopes, Yago Pikachu e Lucero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Rosario Central: Broun; Coronel, Mallo, Quintana e Sández; Ibarra, Martinez e Lovrera; Campaz, Gómez e Enzo Copetti. Técnico: Matías Lequi.

Fortaleza x Rosario Central: arbitragem

Árbitro: Esteban Ostojich

