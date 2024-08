crédito: No Ataque Internacional

Argentino ídolo do Cruzeiro aconselha Vitor Roque: ‘Ir onde possa jogar’ (Vitor Roque, atacante do Barcelona)

Em baixa no Barcelona, o atacante brasileiro Vitor Roque ainda não tem futuro definido para a temporada. Ídolo do Cruzeiro, o argentino Juan Pablo Sorín aconselhou o jovem jogador e disse que a confiança é ponto chave para retomar boas atuações.

Na temporada passada, Vitor Roque não recebeu oportunidades com Xavi – atuou em apenas 16 jogos e marcou dois gols. Em 2024, sob o comando do novo técnico, Hansi Flick, também não foi muito utilizado. Por fim, o atacante ainda não foi inscrito no Campeonato Espanhol, que começa já nesta quinta-feira (15/8).

Para Sorín, ele deve seguir rumo a outro clube caso não tenha espaço no Barcelona.

“Ele tem que ter a sabedoria. O jogador sabe e pressente se vai ter espaço ou não. Imagino que a essa altura ele já possa sentir. E se perceber que não vai jogar, também é uma boa decisão ir a uma equipe onde possa jogar na Europa e mostrar tudo o que vale”, opinou.

Além disso, o argentino disse que o primeiro passo é recuperar a confiança em campo: “O mais importante para o Vitor Roque neste momento é voltar a ter confiança no seu futebol. E só o treinador pode lhe dar essa confiança. Mas não se tem tempo. Espero que possa ter espaço e, se não lutar pela vaga com Lewandowski, mas estar aí para mostrar todo seu potencial.”

O Barcelona estreia no Campeonato Espanhol no sábado (17/8), contra o Valencia, fora de casa.

Passagem de Sorín pelo Cruzeiro

Maior ídolo estrangeiro da história do clube, Sorín atuou com a camisa celeste entre 2000 e 2002, em 2004 e em 2009. O ex-camisa 6 participou de 147 jogos, marcou 18 gols e venceu cinco títulos.

Sorín conquistou a Copa do Brasil de 2000, as Copas Sul-Minas de 2001 e 2002, o Supercampeonato Mineiro de 2002 e o Campeonato Mineiro de 2009. Em 2000, ainda foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão pelo prêmio Bola de Prata.

