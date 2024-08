JV João Victor Pena 14/08/2024 12:22 compartilhe







Cruzeiro jogará em bairro que 'respira' Boca Juniors e chama atenção de turistas (Cruzeiro jogará em La Boca, bairro que dá nome e 'respira' Boca Juniors) De Buenos Aires – La Bombonera será o palco do duelo entre Boca Juniors e Cruzeiro, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Considerado um dos 'templos sagrados' do futebol sul-americano, o estádio xeneize fica localizado em uma região turística na periferia de Buenos Aires, na Argentina. O bairro que abriga a Bombonera se chama La Boca e é um dos mais visitados da cidade portenha. Ao lado da casa do Boca Juniors ainda fica El Caminito, uma rua-museu conhecida por suas cores chamativas, arquitetura retrô e inúmeras referências à cultura argentina.





Boca Juniors x Cruzeiro

A primeira parte do confronto entre Boca Juniors e Cruzeiro será nesta quinta-feira (15/8), a partir das 21h30, na Bombonera. Os times voltam se enfrentar uma semana depois, no mesmo horário, no Mineirão, em Belo Horizonte.

La Boca dá nome ao Boca Juniors e homenageia ídolos

Em todas as ruas de La Boca há grafites em referência ao clube que representa o bairro. O ex-meia Diego Maradona e a personagem Mafalda são as figuras mais homenageadas nas paredes de casas e estabelecimentos comerciais.

Também aparecem com muita frequência imagens de outros camisas 10: o atual presidente e maior ídolo da história do Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, e o astro Lionel Messi.

Os títulos recentes da Copa do Mundo (2022) e da Copa América (2021 e 2024) marcam o atual elenco da Seleção Argentina, que já tem grande espaço no coração da população local.

Estátuas e bustos do goleiro Emiliano Martínez e do atacante Ángel di Maria estão entre as principais atrações de lojas de produtos não oficiais do Boca Juniors. A concorrência é alta no comércio esportivo, que gira a economia de La Boca.

O bairro fica próximo ao porto de Buenos Aires e recebeu muitos imigrantes nos últimos séculos, oriundos principalmente da Itália. Um grupo de jovens filhos de italianos fundou o Boca Juniors em abril de 1905. O nome do clube faz referência direta à região em que foi criado.

