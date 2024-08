Manchester City pode ser rebaixado por infrações; entenda (Manchester City campeão da Premier League 2023/24 - Foto: Divulgação/Manchester City)

O Manchester City será julgado em setembro por 115 infrações nas regras do fair-play financeiro da Premier League (Campeonato Inglês) . A expectativa é a de que o resultado da audiência seja divulgado no início de 2025 e, caso seja considerado culpado em acusações mais graves, o clube pode ser rebaixado às divisões inferiores da Inglaterra.



Segundo o jornal inglês The Times, as infrações atribuídas ao City vão desde a falta de detalhes e informações financeiras precisas até o não cumprimento dos regulamentos da UEFA e da Premier League, bem como a não cooperação na investigação do caso.



Nas últimas semanas, a equipe inglesa processou a Premier League por danos, argumentando que o sistema democrático da competição, que exige que pelo menos 14 clubes (dois terços dos votantes) apliquem mudanças no regulamento, dá para esta maioria um nível de controle injusto e inaceitável.

Era previsto que a comissão independente do caso começasse em novembro. A audiência durará cerca de dez semanas, tendo o resultado divulgado em janeiro de 2025. Anteriormente, o técnico Pep Guardiola declarou que, caso o Manchester City seja rebaixado para divisões inferiores, ele continuaria no clube.





“Sem dúvidas, não vou reconsiderar o meu futuro, seja aqui (no Campeonato Inglês) ou na terceira divisão. Não há qualquer chance. Há mais chance de eu ficar na terceira divisão do que conquistando a Liga dos Campeões”, disse o técnico.

Punições no Campeonato Inglês

Na última edição da Premier League, o Everton e o Nottingham Forest foram punidos com a perda de oito e dois pontos, respectivamente, por acusações semelhantes no descumprimento das leis do fair-play financeiro da competição.

