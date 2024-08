Modelo sobre acusação de ter sido amante de Neymar: ‘Sem cabimento’ (Neymar está em um relacionamento com Bruna Biancardi)

Mãe de Helena, uma das filhas de Neymar, a modelo Amanda Kimberly, usou as redes sociais para ameaçar de processo um internauta que a acusou de ter tido um caso com o jogador enquanto ele namorava Bruna Biancardi.

Em uma publicação no Instagram sobre os envolvidos na história, um usuário criticou Amanda e Neymar.

“O povo: ‘Ai, deixa a mulher quieta’. Deixa nada. É amante, não tem que ter paz. E antes que falem que tem que atacar o Neymar, ataquem os dois então. Porque o hate todo vai para a Bruna (Biancardi), que é a única inocente nessa história”, publicou.

Em resposta, Kimberly se defendeu e deu indícios de que poderia processar o internauta que fez o comentário.

“Já prepara o advogado e as provas dessa história sem cabimento, que está afirmando o que não sabe. Ainda me segue a gatinha hahaha”, replicou.

Recentemente, a modelo havia se posicionado acerca de rumores sobre uma possível traição de Neymar.

“Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto. Não, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos para mim, foi esclarecido que todos os envolvidos estavam solteiros”, escreveu.

Família Neymar

Ao todo, Neymar tem três filhos: Davi Lucca, Mavie e Helena.

Davi Lucca, de 12 anos, é fruto do relacionamento do jogador com a influenciadora Carol Dantas. Já Mavie é a primeira menina com a namorada Bruna Biancardi, também influenciadora. A recém-chegada Helena é filha da modelo Amanda Kimberlly, que ainda não apareceu ao lado da família Neymar.

