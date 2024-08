Boca está invicto há dois meses, mas tropeçou antes de enfrentar Cruzeiro (Boca Juniors tropeçou no último compromisso antes das oitavas da Sul-Americana)

O Boca Juniors tropeçou no último compromisso antes do duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Cruzeiro. Nesse sábado (10/8), os xeneizes empataram por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, fora de casa, pela 10ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino.

Cristian Medina salvou o Boca com um gol já nos acréscimos finais. O meio-campista balançou a rede quando o relógio marcava 95 minutos.





Apesar de o time estar invicto há mais de dois meses, a atuação foi criticada por torcedores nas redes sociais. O Boca não perdeu nenhum jogo desde que a Primeira Divisão Argentina retornou após pausa para a Copa América, mas oscilou de desempenho.

A última vez em que o Boca sofreu uma derrota foi em 2 de junho. Nesse dia, a equipe treinada por Diego Martínez tropeçou diante do Platense, fora de casa, pela segunda rodada da competição. Além de perder por 1 a 0, os xeneizes ainda tiveram jogador expulso.

De lá para cá, o Boca soma conseguiu vitórias e cinco empates em nove jogos. O time azul e a amarelo está em 15º lugar na tabela, com 14 pontos. Ao todo, o Campeonato Argentino é disputado por 28 equipes.

Boca Juniors x Cruzeiro

Boca e Cruzeiro se enfrentam na quinta-feira (15/8), a partir das 21h30, na Bombonera, em Buenos Aires, pela ida das oitavas de final da Sul-Americana. A volta será sete dias depois, no mesmo horário, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Críticas de torcedores do Boca

