Uma foto que mostra o atleta jamaicano Usain Bolt com sobrepeso, sendo comparada a uma outra imagem do esportista durante o Mundial de Atletismo de 2011, foi manipulada. Publicações compartilhando a comparação somam milhares de interações nas redes sociais desde 5 de agosto de 2024, após a vitória do velocista norte-americano Noah Lyles na prova de 100 metros rasos nos Jogos de Paris 2024. Mas a imagem original, feita em junho de 2023, mostra Bolt com outra aparência física.

"Você conseguiria reconhecer este senhor, que já foi o homem mais rápido do mundo? ", diz uma das publicações que compartilham o material noFacebook, noInstagrame no X.

Publicações semelhantes também circulam em inglês e espanhol.

A imagem passou a circular após o atleta norte-americano Noah Lylesse consagrar na prova de 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, por cinco milésimos de segundos de diferença do jamaicano Kishane Thompson.

Após a vitória de Lyles, o presidente da Federação Internacional de Atletismo afirmou que o norte-americano leva o esporte rumo ao "território Usain Bolt". Entre 2008 e 2016, o jamaicano foi o homem mais rápido do mundo. Bolt ainda detém os recordes mundiais nos 100 e 200 metros rasos, com as marcas de 9,58 e 19,19 segundos, respectivamente.

Imagem editada

Uma busca reversa no Google pela imagem à esquerda na comparação viral levou a uma publicação do portal Colorspot em que foi possível ver amesma foto, atribuída ao fotógrafo Ian Mac Nicol.

A imagem foi feita quando Boltqueimou a largadana competição dos 100 metros rasos do Mundial de Atletismo em Daegu, na Coreia do Sul, em 2011.

Uma nova busca reversa no Google pela imagem à direita levou a foto originalpublicadapelo Daily Mail em junho de 2023.

O título da matéria diz:"Usain Bolt mostra seu físico sem camisa enquanto mergulha no oceano aproveitando um dia relaxante em um iate com amigos em Ibiza". Uma comparação entre a imagem original e a que circula nas redes sociais deixa claro que o registro viral foi manipulado para expandir o abdômen do esportista.

A mesma imagem, atribuída a Sergio Garrido, também foi publicada por outros meios de comunicação.

Em 2023, o Diário de Ibiza publicou umagaleria de imagenscom o título:"As fotos do verão pelo paparazzi Sergio Garrido", que inclui a imagem de Usain Bolt posteriormente manipulada.

Vídeos de 2024 mostram Bolt com aparência semelhante à da imagem feita por Garrido.

Conteúdo semelhante foi verificado por Boatos.org.

