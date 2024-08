crédito: No Ataque Internacional

Mbappé celebra primeiro treino com elenco do Real Madrid

Novo reforço do Real Madrid, o atacante Kylian Mabppé, camisa 9 do clube espanhol, treinou com o elenco merengue pela primeira vez nesta quarta-feira (7/8).

Em publicação nas redes sociais, o francês, de 25 anos, celebrou o início de mais uma etapa na nova equipe. “Dia 1. Hala Madrid”, escreveu.

O jogador foi apresentado no Estádio Santiago Bernabéu, em 16 de julho, para mais de 80 mil torcedores.

Em entrevista recente, Vini Jr., elogiou a qualidade de Kylian e destacou que os atletas do Real Madrid vão auxiliar o atacante para que ele se adapte ao clube “o mais rápido possível” e projetou uma temporada “brutal” com Mbappé.

Mbappé fora da pré-temporada

Após disputar a Eurocopa 2024 com a França, Mbappé não participou da pré-temporada do novo time, com jogos amistosos que o Real Madrid disputou nos Estados Unidos nas últimas semanas.

A estreia do clube espanhol na temporada foi contra o Milan (ITA), com derrota por 1 a 0.

Na partida seguinte, a equipe foi superada pelo Barcelona (ESP) por 2 a 1.

A única vitória do Real foi sobre o Chelsea (ING) por 2 a 1, no último compromisso da pré-temporada.

Atual campeão da Liga dos Campeões, a próxima partida do clube espanhol será a final da Supercopa da Uefa na próxima quarta-feira (14/8), contra a Atalanta.

A notícia Mbappé celebra primeiro treino com elenco do Real Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.