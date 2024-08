Jaeci dá veredito sobre Marta como titular do Brasil na final olímpica em Paris (Com assistência de Marta, Gabi Nunes marcou o único gol da Seleção Brasileira na vitória sobre a Nigéria, pela primeira rodada do Grupo C)

Uma dúvida paira sobre o torcedor brasileiro antes da final do futebol feminino nos Jogos Olímpicos em Paris. Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, deve voltar a ser titular da Seleção Brasileira diante dos Estados Unidos?

Na fase mata-mata, Marta desfalcou o Brasil nas históricas vitórias sobre França (1 a 0) e Espanha (4 a 2), pois cumpriu suspensão de dois jogos após ser expulsa na última rodada da fase de grupos. Agora, a atacante de 38 anos está livre para disputar a decisão neste sábado (10/8), às 12h (horário de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes.

Em uma live em seu canal no YouTube, o jornalista Jaeci Carvalho – colunista do Jornal Estado de Minas -, deu um veredito sobre a situação de Marta na Seleção Brasileira. Para ele, o técnico Arthur Elias não pode titubear e deve utilizar a melhor jogadora de futebol de todos os tempos de forma estratégica contra os Estados Unidos.

“A Marta sonha com essa medalha de ouro, ela vai encerrar sua carreira na Seleção. O técnico tem que colocar a Marta desde o começo do jogo. Não encarou a França e a Espanha. Mas deixar a nossa rainha de fora, no banco, é uma bobagem”, iniciou Jaeci Carvalho, em sua análise.

“Tem que começar com ela para que o Brasil faça 1 a 0, 2 a 0. Se ela conseguir jogar até o final, beleza. Se não, tira… Porque se você estiver perdendo para os Estados Unidos, e colocar a Marta, aí é complicado colocá-la na fogueira. Deixa ela começar, quem sabe o Brasil começa ganhando”, ressaltou.

Marta em Paris 2024

Na fase de grupos do futebol feminino em Paris 2024, Marta foi titular nas três partidas da Seleção Brasileira. A equipe comandada por Arthur Elias encarou Nigéria, Japão e Espanha.

A atacante não balançou as redes, mas contribuiu com uma assistência na vitória sobre a Nigéria por 1 a 0. Esse, inclusive, foi o único triunfo do Brasil antes do mata-mata. A Seleção Brasileira perdeu para o Japão, por 2 a 1, e para a Espanha, por 2 a 0.

Contra as espanholas, inclusive, Marta foi expulsa nos minutos finais do primeiro tempo ao acertar a cabeça de Olga Carmona numa disputa de bola aérea. Dessa forma, a atacante foi suspensa por duas partidas e, por isso, não encarou França nas oitavas e a Espanha novamente na semifinal.

