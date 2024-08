crédito: No Ataque Internacional

Ex-jogador do Atlético renova contrato com grande clube europeu

A Juventus anunciou na manhã desta segunda-feira (5/8) a renovação de contrato do zagueiro Bremer até 2029. Assim, o atleta de 27 anos jogará pelo time italiano por mais cinco temporadas.

Carreira de Bremer

Bremer foi contratado pela base do Atlético em 2017. No ano seguinte, subiu para o time profissional do clube. Pelo alvinegro, foram 31 jogos e um gol marcado. Ainda em 2018, foi vendido ao Torino (ITA) por R$ 26 milhões.

O brasileiro chegou a Velho Senhora em 2022. De lá para cá, tornou-se uma das principais peças do setor defensivo da equipe. Ao todo, ele realizou 83 jogos, sendo todos como titular.

Bremer também é o zagueiro que mais recuperou bolas nas últimas duas temporadas do Campeonato Italiano, com 376, 14 a mais do qualquer outro jogador desta posição na competição.

Além de ser essencial na parte defensiva, ele também ajuda ofensivamente e é o zagueiro que mais marcou de cabeça nas duas últimas temporadas da liga nacional italiana (sete, pelo menos três a mais que qualquer outro zagueiro).

Por conta das boas atuações, Bremer é nome constante nas convocações da Seleção Brasileira e esteve no elenco na disputa da Copa América, apesar de não ter entrado em campo.

