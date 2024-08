crédito: No Ataque Internacional

Endrick estreia pelo Real Madrid e técnico elogia: ‘Especial’ (Carlo Ancelotti é o técnico recordista de títulos da Champions League )

Camisa 16 do Real Madrid, Endrick fez sua estreia pelo clube espanhol na noite desta quarta-feira (31/7), em derrota para o Milan em amistoso nos Estados Unidos. Após o confronto, o treinador Carlo Ancelotti analisou os primeiros momentos do brasileiro na equipe merengue.



“É difícil tirar uma conclusão. O que vejo é que ele tem algo especial, consegue atingir velocidade máxima em pouquíssimo espaço e é muito habilidoso para sair da marcação. São qualidades que ele tem. Nesse sentido, é um talento. É raro ver um jogador com estas características”, falou.



O treinador italiano ainda pediu paciência ao garoto e ao Mbappé, outro reforço da equipe para a temporada: “Temos que adaptar os novos, mas não podemos pensar em adaptar Endrick ou Mbappé em cinco dias”.

Endrick começou como titular e foi substuído no intervalo, assim como grande parte dos 11 iniciais. Durante seu tempo em campo, o ex-Palmeiras participou de algumas boas chances de gol do Real Madrid.

O Real Madrid ainda disputará mais dois amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos. Enquanto o primeiro será contra o Barcelona, no próximo sábado, o segundo será diante do Chelsea, na terça-feira.

