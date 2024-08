River prepara apresentação de gala em ‘estreia’ de Gallardo no Monumental (Monumental de Núñez, estádio do River Plate)

O River Plate prepara uma apresentação de gala para Marcelo Gallardo. O treinador tem o retorno acertado aos Millonarios, mas ainda não foi anunciado oficialmente.

De acordo com o jornal argentino Olé, Gallardo deve ser oficializado pelo River Plate na próxima segunda-feira (5/8). A apresentação do ídolo será no sábado seguinte (10/8), no Monumental de Núñez.

Será a primeira vez do Muñeco no renovado estádio do clube de Buenos Aires, agora com capacidade para 85 mil espectadores. O Monumental foi reinaugurado em janeiro de 2023, um mês após a saída de Gallardo do River.

Ainda segundo o Olé, Gallardo iniciará os trabalhos no River Plate na próxima semana. No momento, a equipe é comandada por Israel Damonte, que assumiu como técnico interino depois da demissão de Martín Demichelis.

Com Gallardo, River mira mais uma Libertadores

Depois de passagem pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Gallardo retorna ao River Plate as oitavas de final da Copa Libertadores no foco. Como treinador, ele foi campeão do torneio pelo clube em 2015 e 2018, vencendo a final contra o rival Boca Juniors. Como jogador, conquistou a edição de 1996 pelos Millonarios.

Na edição deste ano da Libertadores, o River tem outro argentino pela frente no mata-mata: o Talleres. Os jogos pelas oitavas de final serão nos dias 14 e 21 de agosto. A partida decisiva será no Monumental de Núñez.

