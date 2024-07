Pentacampeão com a Seleção revela que Justin Bieber é fã de comida mineira (Justin Bieber, cantor canadense)

Dos encontros inesperados no mundo dos famosos, este uniu grandes nomes. De um lado, Gilberto Silva, pentacampeão com a Seleção Brasileira, do outro, o cantor canadense Justin Bieber, vencedor de um Grammy (mais alta premiação na música). Os dois posaram juntos em foto compartilhada nas redes sociais, neste domingo (28/7).

Gilberto Silva publicou o registro ao lado do cantor. Eles se encontraram no amistoso entre Arsenal e Manchester United, no SoFi Stadium, em Los Angeles. O jogador contou que as filhas são grandes fãs do cantor. Além disso, o ex-volante revelou que Bieber é fã de pão de queijo.

“Foi um grande prazer conhecer Justin Bieber ontem na partida entre Arsenal e Manchester United, realizada no belíssimo Sofi Stadium, em Los Angeles. Nem sei dizer quantas vezes ouvi minhas filhas ouvindo suas músicas! E fiquei super feliz ao saber que ele adora de pão de queijo”, escreveu Gilberto Silva no Instagram.