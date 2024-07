Com polêmica de Enzo, torcida do River Plate canta música racista

Com a presença de Enzo Fernandéz no Monumental de Núñez, estádio do clube, parte da torcida do River Plate cantou nesse domingo (21/7), na uma música racista que gerou uma grande polêmica que envolveu o jogador da Seleção Argentina.

Ex-jogador do River Plate, Enzo, que está no Chelsea (ING), recebeu uma homenagem no intervalo da partida entre a equipe e o Lanús.

O caso

Após a Seleção Argentina conquistar o bicampeonato da Copa América com a vitória por 1 a 0 contra a Colômbia na final, o volante fez uma live em que foi possível ouvir outros jogadores cantando uma música que atacava diversas grupos.

“Eles jogam pela França, mas são de Angola. Que bom que eles vão correr. Eles se relacionam com travestis. A mãe deles é nigeriana, o pai deles, cambojano. Mas no passaporte: francês”, diz a canção preconceituosa.

Com a repercussão do caso, o Chelsea, clube de Enzo, e a FIFA, abriram investigações para apurar o ocorrido. Na Argentina, figuras políticas se posicionaram sobre o caso e o presidente da nação, Javier Milei, demitiu um secretário do Governo que havia pedido que Lionel Messi, capitão da seleção nacional, fizesse uma retratação em nome de todos os jogadores.

Além disso, a situação teria gerado um mal-estar entre o jogador argentino e outros atletas do time inglês.

