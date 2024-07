De Bruyne aceita oferta de time árabe e deve deixar o Manchester City (De Bruyne deve deixar o Manchester City)

O meia de Kevin De Bruyne está próximo de deixar o Manchester City. Segundo o jornal inglês Daily Mail, o craque belga aceitou a proposta do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e tem a venda praticamente encaminhada.

Após se acertar com o atleta, o Al-Ittihad segue negociando valores com o Manchester City. O clube inglês deve optar por aceitar a proposta nesta janela de transferências para não correr o risco de perder De Bruyne de graça no fim do ano. O meia possui contrato com a equipe de Pep Guardiola até o meio de 2025.

Ainda de acordo com o jornal inglês, De Bruyne foi colocado como um dos principais alvos do futebol saudita em fevereiro deste ano. O camisa 17 do Manchester City, inclusive, já disse abertamente que via com bons olhos uma ida à Arábia Saudita.

“Na minha idade, é preciso estar aberto a tudo. Se trata de quantias incríveis de dinheiro no que pode ser a reta final da minha carreira. Às vezes, é preciso pensar sobre isso”, afirmou De Bruyne, em entrevista ao veículo belga HLN, em junho.

“Se eu jogar lá por dois anos, poderei ganhar uma quantia incrível de dinheiro. Antes disso, tive de jogar futebol por 15 anos. Talvez eu nem cheguei a esse valor ainda”, completou.

De Bruyne defende o Manchester City desde 2015, quando saiu do Wolfsburg, da Alemanha. Ao todo, o meia belga conquistou 15 títulos pela equipe inglesa, sendo os mais importantes a Premier League ( 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 e 2023–24), a Liga dos Campeões (2022-23) e o Mundial de Clubes (2023). Em nove temporadas, o atleta marcou 102 gols e deu 170 assistências em 382 partidas.

Caso seja contratado pelo Al-Ittihad, De Bruyne irá se juntar a outros grandes nomes do futebol mundial. O clube saudita possui em seu elenco os franceses Karim Benzema, ex-Real Madrid, e N’golo Kanté, ex-Chelsea, além do brasileiro Fabinho, ex-Liverpool.

A notícia De Bruyne aceita oferta de time árabe e deve deixar o Manchester City foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.