Clube de jovem goleiro recém-falecido posta homenagem ao atleta (Justin Cornejo, goleiro do Barcelona de Guayaquil de apenas 20 anos, morreu nesta terça-feira)

Após trágica morte de goleiro, o Barcelona de Guayaquil (ECU) divulgou um emocionante vídeo nesta quarta-feira (17/7) em homenagem a Justin Cornejo, de 20 anos. Veja a o vídeo:

Todos somos Justin Cornejo pic.twitter.com/cbkU8vzIl9 — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) July 17, 2024

O caso

Formado nas categorias de base do Barcelona de Guayaquil, o jovem goleiro sofreu um acidente doméstico e estava internado no hospital desde domingo (14/7). Justin faleceu não resistiu aos ferimentos e faleceu de morte cerebral.

Barcelona de Guayaquil x Bragantino

Por conta da morte de Justin, o clube equatoriano solicitou a conmebol que a partida do time contra o Bragantino nesta quarta-feira (17/7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, no Equador, pelos playoffs da Copa Sul-Americana fosse adiada. A instituição, no entanto, negou o pedido.

Em nota, o Bragantino lamentou a morte do goleiro da equipe adversária e desejou força aos parentes e companheiros de time de Justin.

