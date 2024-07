Estrela do Barcelona assume número que era de Vitor Roque (Vitor jogou no Cruzeiro e Athletico-PR)

O Barcelona divulgou nesta quarta-feira (17/7) que o jovem atacante Lamine Yamal, de 17 anos, irá assumir a camisa 19 do clube, número que foi utilizado por Vitor Roque, de 19 anos, na temporada passada e foi utilizado por Messi no início da carreira.

Com futuro indefinido no Barcelona, o jogador deve receber uma nova numeração.

Vitor Roque no Barcelona

Comprado pelo time catalão em 2023 por R$ 410 milhões, Vitor Roque teve pouco tempo de jogo na equipe que era treinada por Xavi, ídolo do clube. Foram 353 minutos jogados em 16 partidas, com dois marcados.

Por conta da escassez de oportunidades, o empresário do jogador, André Cury, afirmou em maio deste ano que o atleta considerava deixar o Barcelona.

Com a demissão do antigo técnico e a chegada do alemão Hansi Flick, o futuro do ‘tigrinho‘, como ficou conhecido na Espanha, ainda não foi definido pelo clube.

Lamine Yamal em 2024

Com 17 anos recém completados, Lamine Yamal se destacou pelo Barcelona e Seleção da Espanha em 2024. Nessa temporada, venceu a Eurocopa, torneio que foi eleito o melhor jogador, e se consolidou como um dos atletas mais promissores do esporte.

A notícia Estrela do Barcelona assume número que era de Vitor Roque foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.