Enzo Fernandes pede desculpas por canto racista após companheiros de Chelsea se manifestarem

Passaram-se mais de 24 horas até que, finalmente, Enzo Fernandez se manifestasse. O meio-campista argentino publicou vídeo com cânticos racistas e transfóbicos após conquistar o título da Copa América. Antes de se retratar, companheiros de Chelsea deixaram de seguir o volante.

Nas redes sociais, Enzo Fernandes escreveu: “Quero pedir sinceras desculpas pelo vídeo publicado no meu Instagram durante a comemoração do time nacional. A canção contem linguagem ofensiva e não há absolutamente nenhuma desculpa para essas palavras. Eu luto contra a discriminação em várias formas e peço desculpa por ter sido pego no momento eufórico da comemoração pela Copa América. Aquele vídeo, aquele momento e aquelas palavras não refletem minhas crenças e meu caráter. Lamento muito”.

Entenda o caso

A Argentina derrotou a Colômbia por 1 a 0 na madrugada dessa segunda-feira (15/7), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, e conquistou a Copa América pela 16ª vez.

Após a conquista, Enzo Fernandez abriu uma live no Instagram. No vídeo, alguns jogadores cantavam música racista e transfóbica que se popularizou na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando a Argentina venceu a França na decisão.

“Eles jogam pela França, mas são de Angola. Que bom que eles vão correr. Eles se relacionam com travestis. A mãe deles é nigeriana, o pai deles, cambojano. Mas no passaporte: francês”, diz a canção preconceituosa.

Reação dos companheiros de clube

No Chelsea, Enzo Fernandez joga ao lado de franceses. Wesley Fofana, Axel Disasi e Malo Gusto, por exemplo, deixaram de seguir o colega de time no Instagram. Fofana repostou o vídeo e escreveu: “Futebol em 2024: racismo desinibido”.

Le football en 2024 : racisme décomplexé pic.twitter.com/MGkH5wPmNU — Wesley Fofana (@Wesley_Fofana3) July 16, 2024

