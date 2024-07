Técnico é demitido após vitória por goleada; ‘falta de respeito com jogadores’, diz jornal (Harry Kewell foi demitido do Yokohama Marinos)

Demoraram 23 rodadas do Campeonato Japonês, a J.League tivesse a primeira demissão de treinador. E não foi depois de derrota, pelo contrário. O australiano Harry Kewell perdeu o emprego no Yokohama F-Marinos após a goleada por 4 a 1 aplicada no Kashima Antlers.

Kewell foi demitido mesmo depois de ter levado a tradicional equipe japonesa à final da Liga dos Campeões da Ásia – o Yokohama F-Marinos acabou derrotado em 25 de maio pelo Al-Ain, da dos Emirados Árabes, por 5 a 1. O time árabe é comandado por argentino Hernan Crespo.

De acordo com o jornal japonês The Yokohama Express, a diretoria decidiu dispensar o treinador porque ele passa “instruções pouco claras” aos jogadores. Também alega que Kewell desrespeitava os atletas e, por isso, teria perdido o apoio do grupo. Outro ponto citado eram as reações agressivas referentes a marcações dos árbitros, considerado mau comportamento esportivo, que “poderia arranhar a imagem do clube”.

Demissão de técnico no Marinos

Não faz parte do histórico do Yokohama F-Marinos interromper trabalhos em meio a temporada. Tanto que isso não ocorria desde 2008.

O time, que está em 12º lugar na J1, será comandado interinamente pelo auxiliar John Hutchinson, que também é australiano.

O líder do Campeonato Japonês é o Machida Zelvia soma 49 pontos, oito a mais que Vissel Kobe e Kashima Antlers.

