crédito: No Ataque Internacional

Canadá x Uruguai: onde assistir, horário e escalações pelo 3º lugar da Copa América (Canadá e Uruguai brigam pelo terceiro lugar da Copa América neste sábado (13/7))

Canadá e Uruguai jogam neste sábado (13/7), às 21h (de Brasília) no Bank Of America Stadium, em Charlotte, pela disputa do terceiro lugar da Copa América.

Nas semifinais, os canadenses foram eliminados pela Argentina. Já os uruguaios, que eliminaram o Brasil nas quartas, caíram diante da Colômbia.

Canadá x Uruguai: onde assistir

A partida entre Uruguai e Canadá pelo terceiro lugar da Copa América terá transmissão do SporTV.

Canadá x Uruguai: escalações

Canadá : Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Davies; Koné, Laryea e Shaffelburg; Jonathan David e Larin. Técnico : Jesse Marsh

: Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Davies; Koné, Laryea e Shaffelburg; Jonathan David e Larin. : Jesse Marsh Uruguai: Rochet; Nandez, Giménez, Olivera e Olaza; Ugarte, Valverde e Arrascaeta; Darwin Núñez (Suárez) e Maxi Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa

Canadá x Uruguai: arbitragem

Árbitro : Alexis Herrera (VEN)

: Alexis Herrera (VEN) Auxiliares : Lubin Torrealba e Alberto Ponte (VEN)

: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (VEN) VAR: Derlis López (PAR)

A notícia Canadá x Uruguai: onde assistir, horário e escalações pelo 3º lugar da Copa América foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10.